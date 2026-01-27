Бывшая глава Vogue приняла православие

Таинство крещения прошло в Париже.

Фото, видео: legion-media/ZUMA Press, Inc; 5-tv.ru

Бывшая глава французского журнала Vogue Карин Ройтфельд приняла православие. Таинство крещения она осуществила вместе со своим сыном Владимиром.

Обряд состоялся в историческом соборе Александра Невского в Париже, где традиционно собирается православных приход.

У Карин русские корни. Ее отец Яков родился в России и учился в Петербурге. Отмечу, что на решение звезды французской моды принять православие не повлиял уровень русофобии во Франции, а тем более политические баталии между Москвой и Парижем.

