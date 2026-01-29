Российско-эмиратская дружба: как прошел официальный визит президента ОАЭ в Россию

Официальная часть визита президента ОАЭ в Россию завершена

Президент РФ Владимир Путин в Кремле принял своего коллегу из Объединенных Арабских Эмиратов. Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян находится в России с официальным визитом. Вместе с ним — внушительная делегация. С российской стороны — главы министерств, «Росатома», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Центробанка.

Повестка переговоров обширная: развитие отношений между нашими странами, ситуация на Ближнем Востоке и Украине. За ходом встречи следил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Из российского Aurus на заснеженный кремлевский асфальт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вышел в своих фирменных кроссовках. Президент Объединенных Арабских Эмиратов знал: несмотря на погоду, здесь его ждет теплый прием.

В Георгиевском зале Большого кремлевского дворца лидеры приветствуют друг друга. Это обязательная часть протокола официального визита.

В Кремле, правда, заранее оговорились: сегодня день российско-эмиратской дружбы. А значит, строгий протокол — не более, чем дань традиции. Еще до появления лидеров члены делегаций встречали друг друга объятиями. Церемония официального представления подтвердила: здесь никто в представлении не нуждается.

Между Москвой и Абу-Даби сформировалось пространство доверия. На переговорах в расширенном составе Владимир Путин подчеркивает: подходы наших стран во многом совпадают. Что позволяет вместе работать над самыми острыми проблемами.

«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. Вклад в проведение обменов удерживаемым лицами, содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах. Мы это высоко ценим, Ваше Высочество», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«ОАЭ всячески поддерживает любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые бы способствовали установлению международного мира и стабильности», — сказал президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

В Абу-Даби уже прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. На первое февраля назначен второй раунд. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами комментирует заявление американского госсекретаря Марко Рубио. Якобы вопрос с гарантиями безопасности для Киева уже решен.

«Если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз против РФ, то наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул: Россия будет смотреть на реальные предложения и не станет ориентироваться на «публичные игры». Громких заявлений сейчас делается немало. В том числе касающихся Ближнего Востока. Администрация президента США Дональда Трампа вновь заговорила о возможных ударах по Ирану. Что может представлять опасность для российских ядерщиков на АЭС «Бушер».

«Мы по итогам летнего конфликта и предыдущих событий в Иране всегда наготове держим план как уменьшения, так и полной демобилизации на объекте. Сразу хочу предупредить, что пока такой вопрос не стоит», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Говорили, разумеется, не только о политической повестке. Эмираты уже несколько лет — главный торговый партнер Москвы в арабском мире. По данным Абу-Даби, в прошлом году взаимный товарооборот превысил десять миллиардов долларов.

«Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается. Действует межправкомиссия, ее заседание состоялось месяц назад в Дубае. Тогда же впервые прошел российско-эмиратский бизнес-форум. Инвестиционная кооперация на хорошем уровне. Российский фонд прямых инвестиций и фонд Мубадала реализовали свыше 60 проектов», — отметил Путин.

Развивается сотрудничество и в технической сфере. В Абу-Даби, к примеру, очень заинтересованы в поставках передовых российских систем ПВО — «Панцирь-С».

«Сегодня это самая популярная система противовоздушной обороны. Она себя хорошо зарекомендовала и у нас, и ее у нас с удовольствием покупают многие страны. В том числе и Эмираты», — отметил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Особое внимание и гуманитарным контактам. Путин приводит статистику: за девять месяцев прошлого года Эмираты посетили полтора миллиона российских туристов. Появляются новые совместные образовательные проекты.

«В подмосковной гимназии имени Примакова действует центр сотрудничества с Эмиратами, который мы с вами вместе посетили в 2024 году. В Объединенных Арабских Эмиратах имеются филиалы этой гимназии, а также Плехановского университета. В планах — открытие российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой центра «Сириус», — отметил Путин.

На этой неделе Владимир Путин принял трех лидеров. В Петербурге — верховного правителя Малайзии, до этого он был в России в августе. Потом в Москве — президента Сирии, между его визитами в нашу страну прошло чуть больше трех месяцев. И, наконец, глава ОАЭ, он был в Кремле в конце лета. Цель этих переговоров очевидна — укрепление уже существующих связей.

