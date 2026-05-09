Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву к Дню Победы

Российский лидер отметил, что события Великой Отечественной войны напрямую связаны с семьей казахстанского лидера.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за решение приехать в Москву и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Свою признательность российский лидер выразил на встрече с почетным гостем, которая состоялась накануне.

«Большое спасибо, что вы в Москве, в преддверии, и завтра, во время празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ)», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что события военных лет напрямую связаны с семьей Касым-Жомарта Токаева. По словам президента РФ, не только для глав дружественных государств, но и для их народов День Победы — это грандиозный и, возможно, главный праздник.

Важно, что лидер Казахстана нашел возможность приехать в Москву и быть вместе с россиянами в эти дни, несмотря на происходящее вокруг этого события. Как отметил Путин, это лучшее подтверждение дружественных отношений между странами. И личный вклад Токаева в значительной степени определяет развитие межгосударственных связей.

Чтобы поучаствовать в торжествах по случаю Дня Победы, в Москву также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, главы Узбекистана и Лаоса Шавкат Мирзиёев и Тхонглун Сисулит и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на встрече Александром Лукашенко Владимир Путин указал на рекордные объемы торговли РФ и Белоруссии. По словам президента, странам удается поддерживать экономическое благополучие, несмотря на давление со стороны недружественных стран.

