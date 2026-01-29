Загадку внешности Векны из «Очень странных дел» объяснил ЛОР-врач

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Специалист объяснил отсутствие у него нет носа и ушей.

Почему у Векны из сериала Очень странные дела нет носа

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – 2025г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-оториноларинголог Баширов: У Векны нет носа из-за термического воздействия

Отсутствие носа и ушных раковин у монстра Векны из сериала «Очень странные дела» привлекло внимание зрителей и стало предметом обсуждения. Медицинскую оценку такому экранному образу дал врач-оториноларинголог Кямран Баширов в комментарии Газета.ру.

Эксперт напомнил, что наружный нос человека состоит из костной и хрящевой частей, при этом именно хрящевая ткань является наиболее уязвимой. В подобных кинематографических образах, по его словам, визуально сохраняется костный каркас, тогда как хрящ отсутствует.

«Хрящ начинает разрушаться при температуре 70-80°C, начинает испаряться вода. Это один из основных компонентов хряща. А другой — белки, они тоже начинают разрушаться. Соответственно, хрящ начинает менять свою форму. А если брать кость, то она более устойчива к термическому воздействию. Персонажи выглядят как будто после какого-то пожара, то есть после высокого воздействия температуры и, соответственно, во время этого хрящевая часть просто исчезла», — пояснил Баширов.

Аналогичный принцип, по словам врача, применим и к ушным раковинам, которые также преимущественно состоят из хряща. Упрощая: отсутствие носа может быть вызвано физическим или термическим воздействием.

Сериал «Очень странные дела» вышел на платформе Netflix в 2016 году и стал одним из самых популярных проектов сервиса. Финальный эпизод пятого сезона был опубликован 31 декабря 2025 года.

Образ Векны неоднократно сравнивали с другими известными киноперсонажами без носа, включая Волан-де-Морта из серии фильмов о Гарри Поттере и Красного Черепа из вселенной Marvel.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

23:10
Загадку внешности Векны из «Очень странных дел» объяснил ЛОР-врач
22:50
Врач-невролог объяснила, что такое самостоятельная головная боль и почему она возникает
22:30
«Наше тело немощно»: священник рассказал, может ли бес залететь в рот во время зевания
22:12
P. Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака
21:44
Турпоток обеспечил выручку столичным рестораторам в начале 2026 года
21:26
Снег по премиум-тарифу: эвакуация авто в Москве может обойтись в 12 тысяч рублей

Сейчас читают

Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
Секс-индустрия под замком: в Екатеринбурге накрыли крупную вебкам-студию
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026