Загадку внешности Векны из «Очень странных дел» объяснил ЛОР-врач

Врач-оториноларинголог Баширов: У Векны нет носа из-за термического воздействия

Отсутствие носа и ушных раковин у монстра Векны из сериала «Очень странные дела» привлекло внимание зрителей и стало предметом обсуждения. Медицинскую оценку такому экранному образу дал врач-оториноларинголог Кямран Баширов в комментарии Газета.ру.

Эксперт напомнил, что наружный нос человека состоит из костной и хрящевой частей, при этом именно хрящевая ткань является наиболее уязвимой. В подобных кинематографических образах, по его словам, визуально сохраняется костный каркас, тогда как хрящ отсутствует.

«Хрящ начинает разрушаться при температуре 70-80°C, начинает испаряться вода. Это один из основных компонентов хряща. А другой — белки, они тоже начинают разрушаться. Соответственно, хрящ начинает менять свою форму. А если брать кость, то она более устойчива к термическому воздействию. Персонажи выглядят как будто после какого-то пожара, то есть после высокого воздействия температуры и, соответственно, во время этого хрящевая часть просто исчезла», — пояснил Баширов.

Аналогичный принцип, по словам врача, применим и к ушным раковинам, которые также преимущественно состоят из хряща. Упрощая: отсутствие носа может быть вызвано физическим или термическим воздействием.

Сериал «Очень странные дела» вышел на платформе Netflix в 2016 году и стал одним из самых популярных проектов сервиса. Финальный эпизод пятого сезона был опубликован 31 декабря 2025 года.

Образ Векны неоднократно сравнивали с другими известными киноперсонажами без носа, включая Волан-де-Морта из серии фильмов о Гарри Поттере и Красного Черепа из вселенной Marvel.

