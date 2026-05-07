«Сеанс саморазоблачения»: Захарова раскрыла истинные цели США по захвату судов

Захарова: США захватывают суда, чтобы стать лидерами на нефтяном рынке

Заявления президента США Дональда Трампа о захвате судов разоблачают истинное намерение Вашингтона — занять лидирующие позиции на нефтяном рынке, устраняя конкурентов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такой сеанс саморазоблачения лишь раскрывает истинную подоплеку действий Вашингтона, направленных на создание недобросовестных конкурентных преимуществ США на рынке углеводородов», — сказала дипломат.

Россия категорически не приемлет захваты мирных судов и считает такие действия грубым нарушением международного морского права.

Кроме того, Захарова предупредила, что подобное рейдерство со стороны США создает опасные ситуации, реакция на которые может быть непредсказуемой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вооруженные силы США ошибочно обстреляли два гражданских грузовых судна, приняв их за катера Военно-морских сил Ирана (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате атаки погибли пять мирных жителей.

