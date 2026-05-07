«В стабильном состоянии»: врачи из Цюриха о самочувствии пациента с хантавирусом
Зараженный сейчас находится на карантине, который может продлиться до 45 дней.
Фото: Reuters/Omar Havana
Состояние одного из заболевших хантавирусом, находящегося на лечении в университетской больнице Цюриха, оценивается как стабильное. Об этом сообщили 5-tv.ru в медицинском центре.
Пациент поступил 4 мая, и клиника была заранее готова к его приему. Сейчас у него небольшая температура, боли в конечностях и кашель.
«Пациент находится в стабильном состоянии. Изоляция соответствует протоколу, который мы применяем при других вирусах с потенциальной респираторной передачей. Это включает размещение в помещении с контролируемой вентиляцией, ограниченным доступом и использованием персоналом средств индивидуальной защиты», — рассказали в больнице.
Карантин может продлиться до 45 дней. По словам медиков, передача хантавируса от человека к человеку теоретически возможна, но на практике встречается крайне редко. Чаще всего люди заражаются им через контакт с экскрементами грызунов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius заразились хантавирусом. С апреля на судне погибли трое человек, сейчас на борту остаются порядка 150 человек, которые соблюдают режим строгой изоляции.
