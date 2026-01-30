Перименопауза: как сохранить здоровье и активность после 45 лет

Лобачева: в период перименопаузы желательно заниматься спортом 20 минут в день

Женщинам в период перименопаузы рекомендуется уделять физической активности от 20 минут ежедневно или по часу-полтора два-три раза в неделю. Об этом Газета.ру рассказала Юлия Лобачева, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского университета.

По словам специалиста, перименопауза — это переходный этап, обычно начинающийся после 45 лет и предшествующий менопаузе, то есть последней менструации в жизни женщины. В этот период активнее снижается функция яичников и уровень эстрогенов, что может приводить к развитию артериальной гипертонии, сахарного диабета, ожирения и ухудшению качества жизни.

«Все замечают, что к этому возрасту снижается метаболизм, жир начинает быстрее откладываться», — отметила врач.

Физическая активность в этот период является одним из ключевых способов профилактики возрастных изменений. Лобачева посоветовала ориентироваться на 150 минут умеренной нагрузки в неделю. Это может быть ежедневная двадцатиминутная активность или более продолжительные занятия два-три раза в неделю.

К безопасным и щадящим видам тренировок относятся пилатес, лечебная физкультура, плавание, растяжка и йога. Более интенсивные нагрузки, включая силовые упражнения и кардио, также допустимы, но перед их началом рекомендуется проконсультироваться с врачом для исключения противопоказаний.

Врач подчеркнула, что главная цель занятий в период перименопаузы — не улучшение внешнего вида, а поддержание здоровья: укрепление мышц, улучшение осанки, стимуляция кровообращения и положительное влияние на когнитивные функции, включая память.

