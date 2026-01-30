Отдых Петросяна и Брухуновой на Мальдивах мог обойтись в два миллиона рублей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Звездная пара решила полностью повторить свой прошлогодний отпуск.

Фото: Instagram*/bruhunova

Отдых на любимых Мальдивах 80-летнего Евгения Петросяна и его 36-летней супруги Татьяны Брухуновой мог обойтись ни много ни мало в два миллиона рублей. Об этом сообщило издание Газета.ру.

Выяснилось, что роскошное бунгало с собственным бассейном стоит около 155 тысяч рублей за сутки.

Супруги улетели на отдых неделю назад. Как и в прошлом году, они выбрали Мальдивы. Прилетев в райский уголок, Татьяна активно начала делиться жаркими кадрами с долгожданного отпуска в социальных сетях. Судя по фото, пара остановилась в пятизвездочном отеле Huvafen Fushi Maldives, где уже была в январе 2025 года.

Как указано на сайте отеля, в январе стоимость номера составляла 1857 долларов — приблизительно 141 тысяча рублей. Помимо этого, необходимо было оплатить комиссию в размере 10%.

Скорее всего, юморист с женой останутся на курорте на две недели. В таком случае только за проживание они заплатят около двух миллионов 177 тысяч рублей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова устроила пляжную фотосессию на Мальдивах. Она похвасталась подписчикам своими люксовыми луками и даже довольно смелыми образами. Юморист решил тоже не оставаться в стороне, и выложил позитивное фото с дубом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

