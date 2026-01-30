Никакого супружеского долга: во Франции отменяют то, что не закреплено законом

Вероятно, инициатива продиктована ЛГБТ-повесткой*.

Фото, видео: www.globallookpress.com/imagefruit; 5-tv.ru

Во Франции предложили отметить понятие супружеского долга

Интимные отношения между супругами во Франции теперь необязательны, а само понятие «супружеский долг» больше не существует. За это проголосовало национальное собрание Пятой республики, пояснив, что это защита от сексуального насилия в семье и значительно облегчит бракоразводные процессы.

При этом супружеский долг изначально не закреплен во французском законодательстве. Поэтому и обязанности вступать в близкие отношения как таковой нет.

То есть истинная причина в другом. И, скорее всего, это опять ЛГБТ-повестка*, которая отменяет понятие семьи в принципе, когда уже нет пап и мам, девочек и мальчиков. А только партнеры по номерам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

