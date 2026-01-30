Подростки из Оренбурга прославились пением в домофоны
Их ролики набирают миллионы просмотров.
Молодая вокальная группа из Оренбурга выбрала самый неожиданный способ прославиться. Сейчас их ролики набирают миллионные просмотры.
А все благодаря тому, что юные певцы устраивают живые концерты перед камерами домофонов.
«На камеру домофона попадал всякий трэш, какие-то дети беспределят. Чуть запало в душу и подумали, почему бы туда бы не спеть», — рассказали участники группы.
Как признались юные артисты, жильцы домов реагируют по-разному: кто-то крутит пальцем у виска, но большинство все аплодируют.
