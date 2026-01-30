Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 511 0

Для решения ситуации президент предложил ввести пошлины на импорт товаров из стран, поставляющих нефть кубинской стороне.

Какие новые пошлины ввел Дональд Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп 29 января объявил в стране режим чрезвычайного положения, объяснив это угрозой национальной безопасности и внешней политике страны со стороны Кубы. Документ был опубликован на официальном сайте Белого дома.

В заявлении президента указывалось, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу, источник которой находится за пределами США. Трамп отметил, что объявляет национальное чрезвычайное положение именно в связи с этой угрозой.

Для решения сложившейся ситуации президент предложил ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Ранее, 11 января, Трамп сообщил, что Куба больше не будет получать нефть и денежные средства из Венесуэлы. Президент республики Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что намерен противостоять США «до последней капли крови».

Кроме того, отмечалось, что Трамп рассматривает возможность введения полной морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 феврал...

Последние новости

5:15
«Умные не ревнуют»: актриса Дарья Повереннова рассказала об отношениях с мужем
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 февраля
4:54
Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы
4:43
Три варианта: самые частые причины головокружения
4:28
«Только если я влюбляюсь»: Наталья Рудова назвала главную материальную слабость
4:12
Не перепутайте: разница между простудой и гриппом по симптомам

Сейчас читают

Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы
Врач предупредила о рисках заражения вирусом Нипах через экзотические фрукты
Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026