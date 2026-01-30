Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы

Президент США Дональд Трамп 29 января объявил в стране режим чрезвычайного положения, объяснив это угрозой национальной безопасности и внешней политике страны со стороны Кубы. Документ был опубликован на официальном сайте Белого дома.

В заявлении президента указывалось, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу, источник которой находится за пределами США. Трамп отметил, что объявляет национальное чрезвычайное положение именно в связи с этой угрозой.

Для решения сложившейся ситуации президент предложил ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Ранее, 11 января, Трамп сообщил, что Куба больше не будет получать нефть и денежные средства из Венесуэлы. Президент республики Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что намерен противостоять США «до последней капли крови».

Кроме того, отмечалось, что Трамп рассматривает возможность введения полной морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти.

