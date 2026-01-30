«Что за чушь?» — Фицо иронично прокомментировал вояж Стармер в Китай

Ранее визиты в Пекин премьер-министра Словакии критиковались в Евросоюзе.

Премьер Словакии напомнил ЕС об их критике его поездок в Пекин

Экономические проблемы вынуждают еврочиновников искать новых партнеров на Востоке. Так, премьер Великобритании Кир Стармер, вернувшись из Китая, заявил, что Лондон и Пекин должны как можно скорее стать ключевыми партнерами.

И тут же получил ироничный ответ от премьера Словакии. Роберт Фицо обратил внимание на то, как быстро его коллеги меняют позиции, пытаясь удержаться за власть.

«Почему вы все критиковали меня, когда я неоднократно посещал Китай? Я также читаю в документах, что ЕС говорит о необходимости вести диалог с РФ. Ну что же, ура! Но почему, когда мы летали в Москву, некоторые страны ЕС запретили нам пролететь над их территорией? Что это за чушь?» — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Теперь получается, что Фицо оказался дальновиднее европейских коллег. Политик еще полгода назад говорил о том, что только сейчас становится общим трендом.

