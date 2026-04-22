У политика обширная программа визитов в честь памятных мероприятий.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву на День Победы 9 мая, даже если Польша закроет воздушное пространство для самолета политика. Об этом заявил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк новостному агентству TASR.
«И в прошлом году это был другой маршрут, не летели и тогда через Польшу», — пояснил глава Минобороны.
Власти Латвии, Литвы и Эстонии пытаются помешать Фицо прилететь в Москву на День Победы. Они уже запретили пролет над их территориями. Заявку на перелет борта премьер-министра Словакии рассматривает Польша.
Также стало известно, что премьер-министр Словакии не посетит парад в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания правительства страны.
«Я поеду возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной Армии в Москве. Я не буду участвовать в военном параде», — сказал Фицо.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что попытки стран Европейского союза заставить Россию признать поражение являются ошибочной и бесперспективной стратегией. Такого мнения придерживается премьер-министр Словакии.
