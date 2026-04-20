Латвия, Литва и Эстония пытаются помешать Фицо прилететь в Москву на День Победы
Премьер Словакии пообещал найти способ попасть в столицу России.
Эстония присоединилась к другим странам Прибалтики в стремлении, по сути, помешать празднованию Дня Победы в Москве. Власти республики закрыли воздушное пространство для пролета самолета премьера Словакии Роберта Фицо.
Ранее такой же запрет для Роберта Фицо ввели Латвия и Литва — после того, как он заявил о намерении прибыть в российскую столицу на 9 Мая.
Эти три республики предпринимали подобные шаги и в прошлом году — но успеха не добились. По словам Фицо, в этом году он тоже найдет способ попасть в Москву.
