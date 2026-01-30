Город без любви: французская политика добралась до постели граждан

Другая, не менее горячая тема всколыхнула страну, столица которой считается городом любви. Во Франции собираются отменить супружеский долг. Этот интимный вопрос уже рассорил парламент страны.

Несколько месяцев там спорили о том, как закрепить это в законе. А поводом для дискуссий стал громкий бракоразводный процесс, где одна из сторон конфликта как раз и высказала недовольство холодной атмосферой в спальне. Подробнее в материале обозревателя "Известий" Павла Матвеева.

Кажется, это тот случай, когда все вроде бы правильно и из лучших побуждений — а на выходе получается ерунда какая-то. Три месяца французский парламент потратил на дебаты по законопроекту, вводящему в юридическую практику понятие «отказ от секса». Голова болит — потом суд защитит. Позиционируется все как борьба с домашним насилием.

И вам спасибо, домашнее насилие — вещь нешуточная. Но вот как новый закон поможет его избежать? Неужели муж, возмущенный отказом жены от интима, потому что он, как это там, «пьяная свинья, опять нажрался, не трогай меня», вспомнит про закон и действительно не станет трогать? Тем более если он пьяная свинья.

Цель — положить конец существующей практике, согласно которой якобы существует „супружеский долг“, обязывающий вступать в сексуальные отношения со своим партнером. Упразднить понятие, которое до сих пор используется в судебной практике, хотя нигде не прописано в гражданском кодексе. Во французском законодательстве нет ни одного текста, который обязывал бы супругов к интимным отношениям.

То есть насилия закон не предотвратит. Поможет только потом в суде. Но и закона, который обязывал бы воздавать эротические почести жене или мужу, нет. А если чего-то нет — то и так нет, голова и без закона может болеть в любой момент, когда ей захочется. Это не новость для женщин. А вот новость для мужчин, дослушайте до конца.

«Носить красивое нижнее белье, не носить ничего вовсе, носить обручальное кольцо — это не означает давать согласие. Согласиться на ужин, согласиться на бокал, согласиться на повышение — это не означает давать согласие. И даже иногда сказать „да“ — это не обязательно означает согласие», — сказала депутат Национальной ассамблеи Франции Сара Легрен.

Не ослышались. Сказать «да» во Франции теперь не означает согласия. И дело не в гендере — мужчина же тоже может сказать «да», а потом… ну, не сможет. Теперь у него есть юридическая лазейка обратно в свой мирок. Но есть нюанс: теперь это уже не его мирок.

«Главный вопрос заключается в том, что государство морализирует частную жизнь, что интимная сфера становится политизированной, что публичная власть вмешивается в наши постели — в плане сексуальных отношений с супругом. Конечно, меня это шокирует: я считаю, что частная жизнь должна оставаться частной», — сказала социолог Сабрина Меджебер.

Шокирует это трех десятков французских депутатов, выступивших против закона. А 155, которые голосовали «за», — тоже вернутся к супругам. И тут главное, чтобы голова не болела.

