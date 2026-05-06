«Все включено»: испанский ресторан ввел штраф для посетителей за рвоту

Диана Кулманакова
По словам сотрудников, гостей тошнило прямо на столы.

Как работает система в ресторанах все включено

В заведении японской кухни в испанском городе Хельвс ввели специальный сбор для посетителей, которых начинает тошнить прямо в зале или уборных после чрезмерного употребления пищи. Об этом сообщило Mirror.

Поводом для принятия столь радикального решения стали участившиеся случаи неадекватного поведения гостей. По словам администрации, многие клиенты воспринимают формат «все включено» слишком буквально и заказывают неограниченное количество позиций из меню, пока им не становится плохо.

«У нас было много клиентов, которые продолжают заказывать без остановки и едят, пока не лопнут, пока их не вырвет. Рвота была на столах и в туалетах», — заявили сотрудники в социальных сетях.

Представители ресторана подчеркнули, что подобные инциденты не только портят имущество, но и создают серьезные проблемы с гигиеной. Это мешает работе персонала и другим отдыхающим.

Владельцы заведения отметили, что повара и официанты прикладывают огромные усилия для поддержания чистоты и быстрой выдачи свежих блюд. Руководство принесло извинения за вынужденную меру и призвало гостей заказывать ровно столько, сколько они в состоянии съесть.

Ресторан специализируется на азиатской кухне и позиционирует себя как место, объединяющее традиции и инновации. Стоимость безлимитного меню в заведении варьируется от 16,90 евро (около 1500 рублей) до 23,90 евро (примерно 2000 рублей) в зависимости от дня недели и времени суток.

