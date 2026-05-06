Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки найдены живыми. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Девушек обнаружили спасатели на высоте 2400 метров — в районе озера «Любви». Найденные туристки не пострадали, сейчас их сопровождают до ближайшего населенного пункта.

«Завершены поиски двух зарегистрированных туристок, в медицинской помощи не нуждаются. Спасателями осуществляется сопровождение туристов в населенный пункт Маруха», — уточняет источник.

Известно, что пропавшие Виктория и Дарья выдвинулись в горы вдвоем 24 апреля в городе Теберда в Карачаевском районе. Туристки должны были выйти к поселку Архыз в Зеленчукском районе 3 мая, но перестали выходить на связь. Протяженность маршрута составляет порядка 60 километров по горной местности.

Тревогу забили их родители. В комментарии 5-tv.ru мать одной из потерявшихся девушек рассказала, что дочь звонила ей и просила связаться с МЧС. Известно, что девушки пытались связаться со спасателями и просили о помощи в спуске. После этого связь с ними оборвалась.

