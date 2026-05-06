«Режим тишины» нарушен: журналист ТАСС попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области

Алексей Мокряков
Его автомобиль был атакован.

Журналист Полегенько попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области

Журналист ТАСС, фотокорреспондент Александр Полегенько, попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило агентство.

Инцидент произошел во время объявленного лидером киевского режима Владимиром Зеленским «режима тишины» в центре населенного пункта Васильевка.

Журналист передвигался на своем автомобиле. Он пытался запечатлеть кадры прифронтовой обстановки, когда был атакован дроном ВСУ.

Удар нанесли в непосредственной близости от здания администрации Васильевки. Журналист отметил, что на фрагментах беспилотника был украинский флаг.

Зеленский объявил «режим тишины» накануне. По словам лидера киевского режима, он должен был действовать с полуночи 5 на 6 мая.

Такое решение украинский лидер принял вскоре после распоряжения президента России Владимира Путина ввести режим прекращения огня 8 и 9 мая в связи с празднованием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. При этом Киев официально не поддержал эту меру.

