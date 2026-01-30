«Вчера был важный день»: Евгения Медведева готовится к свадьбе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 417 0

Фигуристка показала роскошный подвенечный наряд.

Когда состоится свадьба Евгении Медведевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Евгения Медведева опубликовала фото в свадебном платье

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию, чемпионка мира Евгения Медведева готовится к свадьбе. В Telegram-канале спортсменка поделилась моментом выбора «того самого» платья.

На кадрах Евгения запечатлена в элегантном белоснежном наряде с корсетом и нежной фатой. Публикацию титулованная спортсменка сопроводила лаконичной подписью, отметив, что «вчера был важный день».

Пока ни Медведева, ни ее избранник, танцор Ильдар Гайнутдинов, не называли точную дату официальной церемонии бракосочетания. Влюбленные предпочли сохранять интригу, предоставляя фанатам возможность строить догадки о деталях предстоящего праздника.

Известно, что романтические отношения пары зародились во время совместного участия в проекте «Звездные танцы». Изначально Ильдар не планировал соглашаться на работу в этом шоу из-за чрезмерно плотного рабочего графика. Однако перспектива сотрудничества именно с Медведевой заставила его пересмотреть свои планы и принять предложение продюсеров.

Впервые информация о романе фигуристки и танцора нашла официальное подтверждение летом 2025 года, когда спортсменка выложила серию совместных фотографий.

Развитие событий последовало в середине ноября. Медведева порадовала аудиторию трогательным видеороликом. На кадрах было запечатлено, как артист сделал избраннице предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:57
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды нулевых
9:55
На козырьке многоквартирного дома в Тюмени нашли тело мужчины
9:46
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
9:34
«Держал на чердаке»: Тарасов ответил на обвинения Бузовой
9:23
Названа причина смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура
9:13
Гены долголетия: наследственность определяет срок жизни на 50%

Сейчас читают

Прощальный жест Visa и Mastercard: почему россиянам советуют сменить карты
Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Позиции боевиков ВСУ смело огнем «Урагана». Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026