Кирилл Дмитриев предрек критику Фридриха Мерца до момента его отставки

Евгения Алешина

Чтобы этого не случилось, канцлер ФРГ должен научиться исправлять ошибки.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц будет подвергаться критике до тех пор, пока он не покинет свой пост или не научится исправлять ошибки. Об этом в соцсети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Обвинения в неправильных решениях Мерца будут накапливаться до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не покинет свой пост», — написал он в посте.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал новость о том, что Штаты решили вывести свои войска из ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что немцы обсмеяли канцлера Германии Фридриха Мерца во время пресс-конференции. Накануне граждане республики вышли на митинг и требовали немедленной отставки политика. На кадрах главе правительства зачитывают вопрос от читателей одной из местных газет, который хотел узнать у Мерца — «как улучшилась жизнь граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?». После озвученного вопроса в зале поднялся смех.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

20:57
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при продаже табачной продукции
20:54
Гастрономическая норма: сколько шашлыка можно съесть за раз
20:39
Секрет идеальной стирки: как вернуть полотенцам мягкость и чистоту
20:24
Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
20:12
Кирилл Дмитриев предрек критику Фридриха Мерца до момента его отставки
19:59
Праздничная распаковка: Рудковская подарила Киркорову «гроб» на день рождения

«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео