Кирилл Дмитриев предрек критику Фридриха Мерца до момента его отставки

Немецкий канцлер Фридрих Мерц будет подвергаться критике до тех пор, пока он не покинет свой пост или не научится исправлять ошибки. Об этом в соцсети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Обвинения в неправильных решениях Мерца будут накапливаться до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не покинет свой пост», — написал он в посте.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал новость о том, что Штаты решили вывести свои войска из ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что немцы обсмеяли канцлера Германии Фридриха Мерца во время пресс-конференции. Накануне граждане республики вышли на митинг и требовали немедленной отставки политика. На кадрах главе правительства зачитывают вопрос от читателей одной из местных газет, который хотел узнать у Мерца — «как улучшилась жизнь граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?». После озвученного вопроса в зале поднялся смех.

