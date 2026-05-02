ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
Несмотря на это решение, мониторинг обстановки в небе продолжается.
Фото: www.globallookpress.com/ Kevin Hackert via www.imago-imag
Власти ОАЭ объявили о полном открытии воздушного пространства страны и возобновлении всех авиационных операций. Об этом сообщает агентство WAM.
«Главное управление гражданской авиации объявило о полном возобновлении нормальной работы системы воздушной навигации в воздушном пространстве ОАЭ и об отмене временных мер предосторожности», — говорится в материале.
Решение было принято после анализа ситуации в сфере безопасности. Тем не менее, мониторинг обстановки в небе продолжается.
ОАЭ закрывали свое воздушное пространство в качестве меры предосторожности после того, как Иран нанес удары по американской авиабазе в Катаре.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских самолетов до 15 мая. Как уточнили в Росавиации, решение было принято с учетом позиции Министерства транспорта и МИД России.
Специалисты продолжают анализировать риски и следить за безопасностью полетов на Ближнем Востоке.
- 2 мая
- Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
- 1 мая
- Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
- 1 мая
- «Пентагон лжет»: Аракчи раскрыл, сколько США потратили на военную операцию
- 30 апр
- Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
- 29 апр
- Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления
- 29 апр
- В Белом доме не могут вспомнить, когда последний раз поднимали тему переговоров с Украиной
- 29 апр
- Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив
- 27 апр
- Столп многополярного мира: как Ирану удается противостоять агрессии не только в небе и на море
- 27 апр
- Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу
- 26 апр
- Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США
