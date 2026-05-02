Российские войска взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области. Минобороны России опубликовало соответствующие кадры в своем Telegram-канале.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе штурма при поддержке расчетов беспилотных систем мотострелковые подразделения вытеснили силы противника из населенного пункта. Российская артиллерия ударила по подходящим резервам. Боевики понесли потери и оставили позиции.

Отмечается, что российские войска наступают одновременно на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. С каждым днем бойцы оттесняют все дальше противников от государственной границы для обеспечения безопасности мирных жителей.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к нации заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве ее главных целей были обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Боевики киевского режима возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

Попытки разрешить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

