Праздничная распаковка: Рудковская подарила Киркорову «гроб» на день рождения

Евгения Алешина
Евгения Алешина 78 0

Это дизайнерское изделие от Louis Vuitton не продается, но продюсер все же смогла его раздобыть для своего старого друга.

Рудковская подарила Киркорову гроб на день рождения

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Рудковская подарила Киркорову ящик для драгоценностей, похожий на гробик

Продюсер Яна Рудковская подарила народному артисту РФ Филиппу Киркорову эксклюзивный презент — дизайнерский ящичек для драгоценностей от люксового бренда Louis Vuitton. Однако многие увидели в нем схожесть с «маленьким гробиком». Об этом пишет 7Дней.ru.

Король российской поп-эстрады с размахом отметил свой 59-й день рождения. На его праздник пришло множество гостей, включая его давнюю подругу Яну Рудковскую. Как известно, продюсер очень любит люксовые бренды, особенно Louis Vuitton.

На дне рождения Киркорова Рудковская с гордостью распаковала свой подарок, ведь это настоящий эксклюзив, который в продаже найти нельзя.

«Это самый маленький Louis Vuitton трак, который не продается! Я всегда дарю только эксклюзивные подарки, которые купить невозможно!» — сказала она.

Киркоров сначала потерял дар речи после увиденного, а потом принялся подробно рассматривать вещицу. Понравился ли ему на самом деле подарок — неизвестно, но интернет-пользователи, увидев ролик с праздничной распаковкой в соцсетях, были довольно категоричны. Кто-то усмотрел в этом не очень хороший намек, сравнив визуально вещь с «гробиком для хомяка».

«У Филиппа проблемы со здоровьем, можно было бы с этой стороны зайти, но красный гроб — это очень странно»; «Зачем? Хомяку же будет по фигу»; «Киркоров пытается сделать вид, что ему понравилось все», — пишут комментаторы в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров сделал заявление о болезни и смерти отца — народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Артист нанял врача, который неправильно сделал Бедросу укол.

