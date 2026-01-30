Коммунальщиков обяжут снижать плату за некачественно оказанные услуги

Мобильные телефоны могут стать оружием в руках жильцов, которые недовольны работой своей управляющей компании. В России разрабатывают новый механизм контроля за коммунальщиками. Им придется платить собственникам за плохо оказанные услуги.

Сэкономить крупную сумму этой зимой могли бы жители Петербурга. Корреспондент «Известий» Егор Еперев узнал, как будет работать система и причем тут смартфоны.

— Вы кто такие?

— Сотрудник СМИ, вот моя пресс-карта.

— Да вы задолбали меня уже все! Вообще уже!

Вот так петербургская управляющая компания реагирует на появление журналистов после десятков обращений жителей на коммунальные проблемы.

— У них напор воды минимальный, прорвало трубу в подвале

— Идите в капитальный ремонт!

— Мы хотим какой-то официальный комментарий Не чистится у них снег. В подъезд течет вода.

Ледяной наст прямо у дверей подъезда.

«Мы с ребятами вышли и расчистили, было просто много снега, действительно», — рассказал житель дома Станислав Марушевский.

В подъездах уже несколько месяцев грязь и антисанитария.

«Не то с июня, не то с мая месяца вообще не было никого. Мы сами», — рассказала жительница дома № 16 на улице Синявинской Диана Виноградова.

Если в 2024 году по теме ЖКХ поступило около двух миллионов обращений, то вот в прошлом году недовольных было уже на миллион больше.

Вот так, например, почистили снег во дворе одного из ЖК в Дзержинске — снежная куча закрыла проезд к гаражам. А в таких условиях в прямом смысле выживают жители пятиэтажки в центре Комсомольска-на-Амуре.

Наказывать УК за коммунальные недочеты рублем предложили в Совете Федерации. Услугу не оказали или плохо выполнили — делайте перерасчет.

Почти 40% россиян, по статистике, жалуются на состояние лифтов, подъездов и дворов. Треть недовольна техническим обслуживанием конструкций дома. Почти 25% сталкиваются с проблемами водоснабжения, и отопления. Яркий пример — ситуация в одной из многоэтажек Уфы.

— Тут легче сказать, что они делают, чем перечислять то, что не делают. Может они по бумагам делают, но по факту вон даже лампочка. Она не горит.

Добиться решения проблемы сейчас можно только через суд. Но процесс это сложный и длительный. Теперь же его хотят упростить. Управляющие компании будут самостоятельно снижать плату за коммунальные услуги, если свои обязательство выполнили не в полном объеме.

«Основная возможность для гражданина зафиксировать факт ненадлежащего исполнения правлящей компании своей обязанности, это, конечно, фото-видео фиксация.

Потому что справка о том, что вас во дворе не убирали, — ее нет в природе такой справки», — отметил действуюший адвокат Адвокатской палаты Москвы Евгений Кривцун.

Разработать четкий механизм, как фиксировать нарушения и претендовать после этого на оперативный перерасчет, должны в Минстрое. Сенаторы уже направили в ведомство свою инициативу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.