Путин утвердил эксперимент по продаже лекарств через передвижные аптеки

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении федерального эксперимента по розничной продаже лекарственных препаратов с использованием передвижных аптечных пунктов. Соответствующий документ опубликован в официальной базе правовых актов.

Согласно закону, эксперимент пройдет с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. Он предусматривает организацию торговли медикаментами в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптеки, медицинские учреждения и зарегистрированные индивидуальные предприниматели, имеющие право на фармацевтическую деятельность.

Передвижные аптечные пункты будут функционировать на базе специализированного транспорта, который должен соответствовать установленным требованиям. В частности, предусматривается наличие отдельной кабины водителя и автономных систем хранения лекарств, обеспечивающих защиту от внешних воздействий, включая осадки и температурные перепады.

Закон устанавливает перечень ограничений на ассортимент реализуемых медикаментов. В мобильных аптеках не допускается продажа наркотических и психотропных веществ, сильнодействующих препаратов, прекурсоров, иммунобиологических средств, а также лекарств с содержанием спирта более 25%. Кроме того, под запрет подпадают препараты, требующие хранения при температуре ниже +15 градусов Цельсия.

Обслуживание покупателей будет осуществляться квалифицированными фармацевтами, как и в традиционных аптечных организациях.

Участие в эксперименте смогут принять субъекты Российской Федерации, за исключением городов федерального значения. Ранее сообщалось, что интерес к проекту уже проявили 11 регионов, в том числе Архангельская и Волгоградская области, Ставропольский край, а также Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пересмотре цен на жизненно необходимые препараты в России. Корректировки затронули обезболивающие, дезинфицирующие средства, а также лекарства для терапии онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

