Собянин сообщил об уничтожении девятого БПЛА на подлете к Москве
На месте падения обломков дрона работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы ПВО сбили очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы, этот дрон стал девятым с начала массированной атаки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.
«Уничтожен еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин в личном блоге.
Удары по столичному региону продолжаются с двух часов ночи.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала СВО. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о последствиях налета на Краснодарский край в ночь на 16 апреля. Тогда в результате массированной атаки пострадало здание детского сада в микрорайоне Дагомыс города Сочи.
По данным Минобороны России, всего в ту ночь было уничтожено 207 украинских дронов. Основной удар пришелся на курортные города: Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе и Новороссийск.
