Игорная зона будет создана в Республике Алтай

Дарья Корзина 39 0

Президент России подписал закон, который открывает возможности для развития игорного бизнеса в регионе.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Республика Алтай присоединится к числу субъектов России, на территории которых разрешено создание игорных зон, таких как Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область.

Ожидается, что создание игорной зоны станет важным шагом для развития региона, увеличив туристический поток и стимулируя экономическую активность.

Глава региона Андрей Турчак ранее сообщал, что игорная зона будет расположена в Майминском районе. В отличие от концепции распространения игорных заведений по всей республике, планируется создание одного локализованного объекта с четко очерченными границами. Эта территория будет работать в строгих правовых рамках, а вся деятельность будет находиться под постоянным государственным контролем.

Новый закон имеет важное значение для экономики региона. По предварительным оценкам, создание игорной зоны позволит открыть около тысячи новых рабочих мест и ежегодно обеспечивать региональный бюджет не менее чем 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на решение социальных проблем и улучшение инфраструктуры.

Согласно законодательству, закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

