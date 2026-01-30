ФСБ задержала украинского агента, планировавшего убийство военного в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, связанного со спецслужбами Украины, который готовил убийство российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — проинформировали в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый вышел на связь с вербовщиком через мессенджер Telegram и подтвердил готовность действовать в интересах киевского режима. В дальнейшем он получил огнестрельное оружие, собрал информацию о месте проживания предполагаемой жертвы и начал подготовку к нападению. Преступление предотвратили на стадии подготовки.

У подозреваемого после задержания изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ — «Участие в деятельности террористической организации».

