ФСБ задержала украинского агента, планировавшего убийство военного в Петербурге

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 75 0

Фигурант дела действовал по заданию кураторов киевского режима и намеревался совершить насильственное преступление в отношении военнослужащего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, связанного со спецслужбами Украины, который готовил убийство российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — проинформировали в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый вышел на связь с вербовщиком через мессенджер Telegram и подтвердил готовность действовать в интересах киевского режима. В дальнейшем он получил огнестрельное оружие, собрал информацию о месте проживания предполагаемой жертвы и начал подготовку к нападению. Преступление предотвратили на стадии подготовки.

У подозреваемого после задержания изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ — «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет возбудил дело после нападения боевиков на сотрудников ФСБ и МВД в Дагестане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:27
Мертвые души: мошенники начали регистрировать сим-карты на умерших людей
11:11
Командующего силами БПЛА ВСУ Бровди обвинили в 46 эпизодах преступлений
11:00
Мечты сбываются: юная поклонница познакомилась с актерами сериала «След»
10:50
Умер звезда «Морских дьяволов» Валерий Смородин
10:35
Фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске предъявили обвинение
10:19
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии троих постояльцев интерната

Сейчас читают

Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
Названа причина смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура
Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника