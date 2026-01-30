Сухой закон: в России собрались запретить продавать алкоголь в аэропортах

Депутат ГД Панеш предложил запретить продавать алкоголь в аэропортах

Возможность полного запрета продажи алкоголя в аэропортах обсуждают в России. Поводом для инициативы стали регулярные инциденты с нетрезвыми пассажирами, которые устраивали скандалы на борту самолетов, срывали рейсы и создавали угрозу безопасности. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, даже один агрессивный пассажир мог доставить серьезные проблемы сотням людей, из-за чего самолеты вынужденно возвращались к перрону, вылеты откладывались, а авиакомпании и наземные службы несли крупные финансовые потери. По оценкам парламентария, на кону миллионы рублей. При этом человек в состоянии алкогольного опьянения представляет прямую угрозу как для экипажа, так и для других пассажиров.

«Наземным службам и авиакомпаниям это причиняет прямые материальные убытки, которые могут составлять миллионы рублей. Мы не можем мириться с этим беспорядком», — сказал Панеш.

Депутат отметил, что действующие административные штрафы в несколько тысяч рублей не работали в качестве сдерживающего фактора. В состоянии опьянения нарушители не задумывались о последствиях. В связи с этим проблему, по мнению собеседника, необходимо решать более жесткими методами.

В качестве возможных шагов Панеш предложил два принципиальных решения. Первый вариант заключается в существенном ужесточении ответственности за хулиганство на борту, игнорирование требований командира воздушного судна и появление в самолете в нетрезвом виде. Второй вариант — полное прекращение продажи спиртных напитков в аэропортах, в том числе в зоне duty free, кафе и ресторанах. Без этой меры, пояснил парламентарий, остальные ограничения окажутся малоэффективны.

В настоящее время нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. В отдельных случаях возможно и уголовное преследование за хулиганство на транспорте с наказанием до пяти лет лишения свободы. Также авиакомпании вправе включать дебоширов в собственные «черные списки», и таким образом ограничивать им перелеты.

Кроме того, если из-за действий пассажира самолету необходимо совершать вынужденную посадку, все дополнительные расходы взыскиваются с виновника. Однако, несмотря на эти меры, количество инцидентов не снизилось.

По данным транспортной полиции, ежегодно фиксировали десятки тысяч правонарушений на воздушном транспорте. Основными причинами конфликтов остались употребление алкоголя и курение в запрещенных зонах. Эксперты подчеркивали, что в условиях полета действие спиртного усиливается, а дополнительные факторы, такие как страх, теснота и стресс, повышали риск агрессивного поведения.

Парламентарий добавил, что для реального эффекта необходимы профилактические меры. Опыт других стран, по его словам, показал, что строгий контроль за продажей алкоголя в аэропортах позволит заметно сократить число инцидентов. До этого подобные предложения обсуждали в МВД. Обозначалась и идея о введении ограничений в зонах вылета и лимитов на покупку спиртного в duty free.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему безалкогольные аналоги не помогут победить зависимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.