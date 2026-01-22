«Привычный стимул»: почему безалкогольные аналоги не помогут победить зависимость

Психотерапевт Евстигнеев: безалкогольные аналоги лишь усугубляют зависимость

Алкогольную зависимость не получится преодолеть при помощи безалкогольных напитков, имитирующих спиртное. О том, почему «безопасные» замены горячительных напитков не просто бесполезны, но даже опасны при борьбе с алкоголизмом, Life.ru рассказал врач-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Эксперт отметил, что зависимость от спиртного это не просто потребность в этаноле как в химическом компоненте, а сформировавшиеся нейронные связи. Ключевую роль в них играет дофаминовое ощущение «награды» и условные рефлексы. Мозг алкоголика четко реагирует на определенные стимулы — для него имеет значение сам вид бутылки с напитком, звук ее откупоривания, хмельной аромат и вкус.

Если пациент «в завязке» выпьет безалкогольного пива или вина, он даст своему мозгу знакомый сигнал — в ожидании привычного опьянения тот мгновенно произведет выброс порции дофамина, однако будет обманут. Из-за этого в психике возникает эффект фрустрации, то есть нереализованного желания.

Как отметил Евстигнеев, исцеление от зависимости требует не просто отказа от спиртного, а полноценной перестройки личности и привычек.

