Двое пешеходов провалились в яму с кипятком на дороге в Оренбурге

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Один из пострадавших — несовершеннолетний.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет инициировал уголовное разбирательство после падения двух пешеходов в яму с кипятком в Оренбурге. Пострадавшие — местные жители, один из которых — несовершеннолетний. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Обрушение асфальтового покрытия произошло вблизи пешеходного перехода на улице Монтажников.

Пешеходы получили травмы. Пострадавших доставили в одно из медицинских учреждений города, где им оказали необходимую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники следственного управления и криминалисты в данный момент проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и свидетелей, а также осуществляют другие процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. По итогам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:03
Агент с «ордером»: в США задержали самозванца, пытавшегося освободить Манджоне
13:00
Подземная врезка и 30 тонн топлива: в Подмосковье похищали авиационный керосин
12:56
В Госдуме предложили оплачивать больничные родителям с детьми автономно от стажа
12:49
Двое пешеходов провалились в яму с кипятком на дороге в Оренбурге
12:45
«Все еще веришь в любовь»: рэпер ST записал трек «Младшая сестренка» для трибьюта «Любэ»
12:42
Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области

Сейчас читают

Актер Андрей Бур каждый день общался с младшей дочерью, которая нашла его мертвым
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника