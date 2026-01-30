Украинские военкомы похитили православного священника в Киеве

Автомобиль протоиерея остановили по пути на всенощное бдение.

Что случилось с мобилизованным украинским священником

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сотрудники ТЦК похитили православного священника в Киеве

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) задержали в Киеве протоиерея Александра Иценко, служащего в Кирилловском монастыре. Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

Источник организации утверждает, что Отец Александр ехал на всенощное бдение, когда машину остановили, его пересадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Священнослужитель не был в розыске, у него были при себе документы, подтверждающие церковное звание. Украинские военкомы заявили, что Иценко требуется «обновить данные» и отвезли его в ближайший отдел ТЦК.

Прихожане Кирилловского монастыря попросили молиться за протоиерея и распространять информацию о похищении. Авторы публикации отметили, что священнослужитель не может брать в руки оружие в соответствии с духовным саном.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали полуслепого жителя Одессы, когда тот гулял с собакой.

