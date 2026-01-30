Без шансов на прогноз: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай

РИА Новости: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай

Наиболее правдоподобным объяснением исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае специалисты назвали трагическое стечение обстоятельств в горах. Как пояснила руководитель и координатор поискового объединения «ПримПоиск» Кристина Вульферт в комментарии РИА Новости, район, где они пропали, отличается крайне нестабильной погодой и сложным рельефом, что делает любые маршруты потенциально опасными даже для подготовленных туристов.

По ее словам, горная местность часто вводит в заблуждение: выходя в путь при ясном небе, человек может буквально за несколько часов оказаться в условиях, к которым невозможно подготовиться заранее.

«Горы — это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал», — подчеркнула Вульферт, добавив, что точных прогнозов для таких территорий попросту не существует.

Поиски семьи возобновились утром 30 января — об этом сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании «Спасатель» Красноярского края. Спасатели вернулись в район пропажи после паузы, связанной с погодой и техническими ограничениями.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и их пятилетней дочерью. Семья направлялась в сторону горы Буратинка, однако спустя несколько дней перестала выходить на связь. После обращения родственников возбудили уголовное дело, а в регионе развернули масштабную поисковую операцию с участием специалистов и волонтеров. Активная фаза работ завершилась 12 октября, но, несмотря на беспрецедентные усилия, найти пропавших так и не удалось.

