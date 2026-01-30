Без шансов на прогноз: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 967 0

Поисковики считают, что решающую роль сыграли суровые природные условия, а не чье-то вмешательство.

Наиболее вероятная причина пропажи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай

Наиболее правдоподобным объяснением исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае специалисты назвали трагическое стечение обстоятельств в горах. Как пояснила руководитель и координатор поискового объединения «ПримПоиск» Кристина Вульферт в комментарии РИА Новости, район, где они пропали, отличается крайне нестабильной погодой и сложным рельефом, что делает любые маршруты потенциально опасными даже для подготовленных туристов.

По ее словам, горная местность часто вводит в заблуждение: выходя в путь при ясном небе, человек может буквально за несколько часов оказаться в условиях, к которым невозможно подготовиться заранее.

«Горы — это очень сложно, там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал», — подчеркнула Вульферт, добавив, что точных прогнозов для таких территорий попросту не существует.

Поиски семьи возобновились утром 30 января — об этом сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании «Спасатель» Красноярского края. Спасатели вернулись в район пропажи после паузы, связанной с погодой и техническими ограничениями.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и их пятилетней дочерью. Семья направлялась в сторону горы Буратинка, однако спустя несколько дней перестала выходить на связь. После обращения родственников возбудили уголовное дело, а в регионе развернули масштабную поисковую операцию с участием специалистов и волонтеров. Активная фаза работ завершилась 12 октября, но, несмотря на беспрецедентные усилия, найти пропавших так и не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
В Москве простились с экс-тренером сборной России по футболу Игнатьевым
15:44
Упавший с карниза дома лед убил женщину в Москве
15:43
Диагноз — безмамие: что нужно сыновьям, на которых не было времени?
15:32
Орешкин: прежняя модель глобализации себя изжила
15:20
Связи решают? Почему водитель из Белгорода до сих пор не наказан за смертельное ДТП
15:05
МИД ожидает, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Сейчас читают

Мать задушила маленького сына в Амурской области
Актер Андрей Бур каждый день общался с младшей дочерью, которая нашла его мертвым
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026