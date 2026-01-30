Мать задушила маленького сына в Амурской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 087 0

Причины, которые могли подтолкнуть женщину к преступлению, пока не установлены.

Мать задушила своего маленького сына в Амурской области

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В одном из домов Амурской области произошло убийство ребенка — по версии следствия, к смерти мальчика причастна его мать. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия случилась 29 января в Шимановске.

По предварительным данным, 40-летняя женщина находилась дома вместе с сыном и в какой-то момент задушила его. Ее оперативно задержали. Причины, которые могли подтолкнуть женщину к преступлению, пока не установлены — следствие рассматривает различные версии.

«Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали произошедшего и ожидают результатов экспертиз, которые должны пролить свет на мотивы трагедии.

Ранее в Дагестане следователи установили обстоятельства одного из самых жестоких преступлений последних дней. В Дербенте убили женщину, а после расправы от ее тела остались лишь обугленные фрагменты. В совершении преступления заподозрили 28-летнего жителя республики, сообщили в региональном МВД.

Исчезновение женщины зафиксировали 23 января: она покинула дом и больше не выходила на связь. Родные не знали, где она находится, а поиски долгое время не давали результата. Позже правоохранительные органы обнаружили обгоревшие человеческие останки, которые, как установили эксперты, принадлежали пропавшей.

По данным источника, близкого к расследованию, мужчина сначала лишил жизни сожительницу, после чего попытался скрыть следы содеянного. Он расчленил тело, вывез части в Сулейман-Стальский район и сжег их возле реки, рассчитывая замести следы преступления. Расследование продолжается, фигурант задержан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
В Москве началось прощание с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым
14:16
Захарова: ВСУ усилили удары по мирному населению России после переговоров в ОАЭ
14:08
Мать задушила маленького сына в Амурской области
14:03
Шутки кончились: почему сотрудника можно уволить за смех на рабочем месте
13:59
Своим продавать выгоднее: США сократят экспорт газа в Европу
13:41
Визовые центры Канады в России с 28 января прекратили прием документов

Сейчас читают

Актер Андрей Бур каждый день общался с младшей дочерью, которая нашла его мертвым
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника