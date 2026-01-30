Мафия готовится к Олимпиаде: в Италии разразился коррупционный скандал

Диана Кулманакова
В делах фигурируют не только местные чиновники, но и футбольные фанаты.

Что известно об Олимпиаде 2026 года в Италии

Фото: 5-tv.ru

В Италии мафия пытается получить контракты на строительство объектов Олимпиады

Организованная преступность предпринимает попытки захвата строительных контрактов, связанных с подготовкой к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратура Италии расследует деятельность группировок, которые используют методы запугивания и вымогательства для получения доступа к государственным тендерам. В рамках масштабной операции «Сброс» уже произведены аресты лиц. Они подозреваются в связях с радикальными группировками футбольных фанатов и попытках коррумпирования местных чиновников ради получения контроля над инфраструктурными проектами.

Следствие утверждает, что злоумышленники планировали захватить рынок наркотиков, установить контроль над ночными клубами и принудить власти к выдаче контрактов на возведение дорог, гаражей и туристических деревень.

Согласно отчету ведомства по борьбе с мафией (DIA), почти 40% всех антимафиозных мер в стране в 2024 году коснулись именно строительной сферы. В Ломбардии было вынесено 50 запретов в отношении фирм, связанных с «Ндрангетой», которые пытались участвовать в программе подготовки к Олимпиаде.

«Италия известна как страна мафии, но она также должна быть известна как страна антимафиозного движения», — отметил представитель антимафиозной организации Libera.

Для борьбы с коррупцией была запущена инициатива Open Olympics 26, направленная на обеспечение прозрачности финансовых потоков.

Общий бюджет предстоящих Игр уже превысил 5,7 миллиарда евро, из которых большая часть направлена на сопутствующие работы, такие как строительство дорог. Активисты выяснили, что многие проекты реализуются без экологической экспертизы, пользуясь исключениями в законах, введенными из-за «чрезвычайного» характера подготовки.

Леонардо Ферранте из организации Libera подчеркивает, что риск внедрения криминала существует во всем мире. Однако в Италии наработаны уникальные инструменты его распознавания.

Подобный опыт планируют применить во Франции перед зимней Олимпиадой 2030 года, чтобы избежать повторения коррупционных скандалов.

