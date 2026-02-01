«Мы могли бы сделать лучше»: как понять, что партнеру не нравятся ваши поцелуи

Нередко именно это проявление чувству становится самым быстрым способом понять, куда вообще движутся отношения.

Как понять, что я хорошо целуюсь

Daily Mail: избегание поцелуев может привести к охлаждению в отношениях

Поцелуй — это, как правило, первый шаг к интимной близости с романтическим партнером. Он работает как лакмусовая бумажка: показывает, есть ли между вами химия, насколько вы чувствуете друг друга и как выстраивается эмоциональная связь. Нередко именно поцелуи становятся самым быстрым способом понять, куда вообще движутся отношения.

Психотерапевты и специалисты по отношениям давно знают: поцелуи — один из ключевых способов поддерживать близость в паре. Но с годами, когда отношения переходят от бурной страсти к стабильному союзу, этот простой и важный жест часто сходит на нет. Даже при регулярной сексуальной жизни многие пары признаются, что целуются уже совсем не так часто, как в начале.

Но что, если дело не только в «привычке» или усталости? Что, если отсутствие поцелуев — это сигнал о том, что партнеру просто не нравится, как вы целуетесь, и он долгое время молчал, стараясь вас не обидеть? В этой проблеме разобралось издание Daily Mail.

Они избегают поцелуев

Один из самых заметных признаков — тонкое, почти незаметное избегание. Партнер может уходить от глубоких, чувственных поцелуев, ограничиваясь «чмоком» в щеку или быстрым касанием губ. Иногда всегда находится повод отвлечься: закипел чайник, залаяла собака, срочно нужно выйти из комнаты.

Иногда романтические поцелуи заменяются более «безопасными» формами близости — объятиями, поцелуем в лоб или прикосновениями, которые не предполагают продолжения.

Они никогда не инициируют поцелуи

Возможно, партнер не отстраняется напрямую, но и сам никогда не делает первый шаг. Если честно ответить себе на вопрос: а были бы поцелуи вообще, если бы я их не начинал (а)? — можно понять многое.

Если во всем остальном отношения выглядят благополучными, но инициатива в поцелуях всегда только от вас, это повод задуматься, что именно вызывает сдержанность.

Вы сразу переходите к сексу

В некоторых парах поцелуи оказываются даже более интимными, чем сам секс. Это близость лиц, дыхания, эмоций. Не зря в секс-индустрии поцелуи часто остаются под запретом — они слишком личные.

Если вы регулярно занимаетесь любовью, но почти не целуетесь, не стоит считать, что с близостью все в порядке. Иногда секс становится способом обойти момент, которого партнер хочет избежать, — сами поцелуи.

Они «разряжают» момент шутками

Вы наклоняетесь для поцелуя, а партнер внезапно шутит, смеется или переводит все в ироничный формат. Сделать глубокий, чувственный поцелуй в такой атмосфере сложно.

Если юмор каждый раз появляется именно в момент, когда вы проявляете инициативу, возможно, это способ уйти от интимности, не вступая в неловкий разговор.

Язык тела говорит больше слов

Даже если партнер считает ваши поцелуи неудачными, он вряд ли захочет вас ранить. Поэтому поцелуи могут происходить «по обязанности».

Обратите внимание на тело: напряжение, скованность, отсутствие ответного движения, застывшая поза — все это сигналы. Поцелуй — это не только губы, но и синхронность тел. Если один из вас постоянно напряжен, это может быть знаком дискомфорта.

Они пытаются мягко направлять вас

Фразы вроде «мне нравится, когда ты целуешь меня нежно» могут звучать как комплимент, но иногда это аккуратная попытка скорректировать технику. Особенно если такие слова звучат именно в момент страсти.

Если партнер все еще дает подсказки, это, скорее, хороший знак. Он не потерял интерес и надеется, что ситуацию можно улучшить.

Как это исправить

Многие привыкли считать, что поцелуи — инстинкт, а значит, обсуждать их не нужно. На самом деле это не так. Поцелуи, как и любая форма близости, требуют обратной связи.

Если вас настораживает реакция партнера, лучший выход — спокойный разговор. Но не в момент близости и не в спальне. Люди особенно уязвимы в такие моменты, и важно не превращать интимность в источник стресса.

Выберите нейтральное время и место. Говорите без обвинений. Вместо «ты всегда так целуешься, что мне неприятно» лучше сказать: «мне кажется, мы могли бы сделать наши поцелуи еще лучше».

Дайте разговору время. Он может перерасти в обсуждение отношений в целом — и это нормально. Микроотказы, вроде ухода от поцелуев, со временем могут превратиться в ощущение эмоциональной отстраненности и поставить под угрозу всю близость в паре.

Регулярные, спокойные разговоры о чувствах не убивают романтику — они создают ее. Когда открытость становится нормой, интимная жизнь, включая поцелуи, чаще всего становится глубже и приятнее для обоих.

