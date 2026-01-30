Перемены в стратегическом мышлении нужны не только европейцам, но и, как оказалось, руководству ООН. Оно наглядно показало миру двойные стандарты. Отвечая на вопросы журналистов, генсек организации Антониу Гутерриш фактически отказал жителям Крыма и Донбасса в праве на собственное мнение. Хотя за жителями Гренландии такое право в ООН признают. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков все расскажет.

Кому служит руководство ООН? Ответ на этот занимательный вопрос четко дал на большой пресс-конференции о глобальных вызовах человечеству генсек организации Антониу Гутерриш. Конечно, коллективному Западу. Правда, чиновника спросили не об этом.

«Организация Объединенных Наций полагает незыблемыми принципы территориальной целостности государств и право народов на самоопределение. Признает ли ООН право народов Крыма и Донбасса на самоопределение?» — спросил журналист.

И вот тут случилось непонятное. Уверенно отвечавший на все вопросы Гутерриш вдруг начал мямлить и запинаться. Гренландия, дескать, это одно, Крым и Донбасс — совсем другое. Право жителей «ледяного острова» самим решать свою судьбу ООН действительно подтвердила. А вот в случае с Крымом и Донбассом воля народа почему-то совсем не так важна.

«У нас были очень интересные дискуссии по этому поводу. И… есть два принципа, которые важны. Один — территориальная целостность государств. Второй — право народов на самоопределение. В последнем случае есть ряд необходимых требований. И… после очень внимательного изучения вопроса нашим юридическим департаментом, мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом. В их случае превалирующим принципом считается территориальная целостность», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Двойные стандарты Секретариата ООН, что называется, видны невооруженным глазом в очевидном нежелании увидеть схожие ситуации. Ведь, судя по соцопросам, большинство жителей Гренландии еще до всякого референдума четко выразили свою позицию: американцами быть не хотят.

В Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях жители абсолютным большинством выразили свою волю на референдумах. Быть навсегда в составе России. Но в ООН почему-то до сих пор упорно относят российские регионы к Украине.

«У меня большие вопросы. Будем ждать ответа. Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров прямо указал на странные трактовки мировых событий в ООН. И не только в вопросе Гренландии. Когда Запад «отрывал» Косово от Сербии, то основным критерием в этом случае называли право албанского большинства сербского края «на самоопределение». Хотя никакого референдума там не было. Руководство ООН откровенно подыгрывает тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, подчеркнул Лавров.

Кстати, в Киеве откровения руководства ООН тоже вызвало переполох. Возможный захват американцами Гренландии может быть применен и в других частях планеты. Зеленский — в панике.

«По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так», — сказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Впрочем, замечания Зеленского и опасения его европейских хозяев по ту сторону Атлантики никому не интересны. Штаты сейчас вновь пытаются утвердить «право сильного» и «экономическую целесообразность», а ООН молча наблюдает. Что еще раз доказывает: глубокая реформа сообщества наций давно назрела, и Россия об этом так же давно говорит.

