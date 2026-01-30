«Самое лучшее средство»: Лукашенко дал девушкам косметологический совет

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 70 0

В Белоруссии объявили 2026 год — Годом женщины.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; Telegram/Пул Первого/pul_1; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лукашенко: чистка снега лопатой — лучшее средство для сохранения красоты

Чистка сугробов — это лучшее бьюти-средство для девушки. Таким советом с прекрасным полом поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Все косметические и косметологические средства и процедуры, к которым прибегают представительницы прекрасного пола для сохранения молодости и красоты, не столь эффективны, как чистка снега, уверен белорусский лидер.

«Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — порекомендовал Лукашенко.

В Белоруссии 2026 год объявлен Годом женщины. Поэтому президент страны дал поручение своим подчиненным придумать что-то, что позволит сделать для жительниц республики этот год особенным.

«Как нам сделать так, чтобы женщины <…> запомнили этот год. Что мы должны сделать? Какие мероприятия провести? И на мужиков не смотрите. Они пристроятся. Мы ж все подкаблучники», — заявил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие привычки являются самыми опасными для женского здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
В Пермском крае произошло ДТП с участием машины медиков — есть погибшие
19:04
ООН на грани финансового тупика: денег на бюджет 2026 года может не хватить
19:00
Иллюзии, паузы и честные решения: таро-прогноз на неделю с 2 по 8 февраля
18:42
Одно из самых тяжелых испытаний: Гагарина рассказала о дружбе с сыном
18:26
«Ничего особого»: Ольховский о скандале с теннисисткой Соболенко на чемпионате в Австралии
18:18
Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился в два раза за три года

Сейчас читают

Без шансов на прогноз: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай
В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Диагноз — безмамие: что нужно сыновьям, на которых не было времени?

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026