«Самое лучшее средство»: Лукашенко дал девушкам косметологический совет

Лукашенко: чистка снега лопатой — лучшее средство для сохранения красоты

Чистка сугробов — это лучшее бьюти-средство для девушки. Таким советом с прекрасным полом поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Все косметические и косметологические средства и процедуры, к которым прибегают представительницы прекрасного пола для сохранения молодости и красоты, не столь эффективны, как чистка снега, уверен белорусский лидер.

«Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — порекомендовал Лукашенко.

В Белоруссии 2026 год объявлен Годом женщины. Поэтому президент страны дал поручение своим подчиненным придумать что-то, что позволит сделать для жительниц республики этот год особенным.

«Как нам сделать так, чтобы женщины <…> запомнили этот год. Что мы должны сделать? Какие мероприятия провести? И на мужиков не смотрите. Они пристроятся. Мы ж все подкаблучники», — заявил Лукашенко.

