Власти Москвы отказались от исковых претензий к Батрудинову из-за гаража

|
Мария Гоманюк
Артист оказался в числе 31 человека, к которым департамент городского имущества Москвы подал иск.

Почему сократили исковые требования к гаражам в зоне КРТ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Московские власти сократили исковые требования по делу о гаражах в зоне КРТ

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы пересмотрел свою позицию по делу о принудительном выкупе гаражей, расположенных в зоне комплексного развития, и частично отказался от ранее заявленных исковых требований. В числе владельцев этих гаражей оказался и комик Тимур Батрутдинов. Информацию передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Изначально департамент настаивал на прекращении прав собственности граждан и принудительном выкупе гаражей. Однако в ходе разбирательства представители ДГИ отозвали претензии к двум ответчикам, которые согласились с предложенной стоимостью и оформили соглашения о переходе права собственности, в том числе к известному комику.

«Предварительное заседание закончилось объявлением перерыва в судебном заседании до 5 февраля. Ожидается, что после возобновления процесса суд примет решение о назначении судебной оценочной экспертизы для установления действительной рыночной стоимости сносимых гаражей», — отметил юрист ответчиков Сергей Говоров в беседе с 5-tv.ru.

Ранее, 5-tv.ru писал, власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова. Департамент городского имущества российской столицы подал в суд иск об изъятии ряда объектов недвижимости, расположенных в зоне комплексного развития территорий. Среди ответчиков по делу был указан и комик. Информация об этом поступила из Бабушкинского районного суда столицы, куда было направлено заявление ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

