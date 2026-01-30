Путин подписал соглашение с Белоруссией о защите граждан от преследования

Соглашение между Россией и Белоруссией о совместной защите граждан от преследования иностранных государств и международных организаций ратифицировано. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке уточняется, что документ будет применяться в отношении защищаемых лиц в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами, а также в целях обеспечения прав и свобод защищаемых лиц.

Это означает, что в случае, если гражданина РФ или Белоруссии в данной ситуации попытаются задержать или экстрадировать, то страны придут друг другу на помощь.

Документ был подписан сторонами 13 марта 2025 года в Москве. Данное соглашение базируется на принципах международного права в соответствии с Уставом ООН. Принципы касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами. Речь идет, в том числе, о принципах невмешательства во внутренние дела других государств и суверенного равенства стран.

