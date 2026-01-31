Минюст предложил повысить минимальную сумму долга для ареста имущества

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Инициатива направлена на защиту прав граждан.

Как Минюст хочет защитить должников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минюст России предложил существенно повысить минимальную сумму долга, позволяющую приставам накладывать арест на имущество гражданина. Порог планируется увеличить с текущих трех тысяч до десяти тысяч рублей, сообщила 30 января пресс-служба ведомства.

«Пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества, предлагается увеличить до десяти тысяч рублей», — цитирует пресс-служба Минюста текст законопроекта.

Целью инициативы является создание справедливых условий исполнительного производства и усиление защиты прав граждан. Согласно проекту, арест будет накладываться строго на сумму, необходимую для погашения конкретного долга. Это призвано исключить практику чрезмерных ограничений для россиян при незначительной задолженности.

11 января, сообщалось о возможном ограничении выезда за границу для должников, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Последние новости

4:10
«Надеюсь, не накроет»: чего опасается Екатерина Климова, получив «Золотого орла»
3:50
Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»
3:27
Reuters: Дмитриев встретится с администрацией Трампа 31 января в Майами
3:08
Куба обвинила США в создании угрозы миру и объявила ЧС
2:50
Минюст предложил повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
2:29
Не виновен: убийца главы UnitedHealthcare избежал смертной казни

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
Послания из камеры смертников: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем
Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026