Минюст предложил повысить минимальную сумму долга для ареста имущества

Минюст России предложил существенно повысить минимальную сумму долга, позволяющую приставам накладывать арест на имущество гражданина. Порог планируется увеличить с текущих трех тысяч до десяти тысяч рублей, сообщила 30 января пресс-служба ведомства.

«Пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества, предлагается увеличить до десяти тысяч рублей», — цитирует пресс-служба Минюста текст законопроекта.

Целью инициативы является создание справедливых условий исполнительного производства и усиление защиты прав граждан. Согласно проекту, арест будет накладываться строго на сумму, необходимую для погашения конкретного долга. Это призвано исключить практику чрезмерных ограничений для россиян при незначительной задолженности.

11 января, сообщалось о возможном ограничении выезда за границу для должников, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей.

