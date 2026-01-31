Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографа Сокурова и Тодоровского

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава совета по развитию отечественной кинематографии. Режиссер и сценарист Александр Сокуров, а также председатель совета директоров «Союзмультфильма» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева исключены из органа. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Исключить из состава Совета Мокрицкую Наталью Витальевну, Слащеву Юлианну Юрьевну, Сокурова Александра Николаевича», — говорится в тексте указа.

Одновременно в состав совета вошли сценарист и продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генпродюсер «Окко» Гавриил Гордеев и кинорежиссер Сергей Урсуляк.

Как ранее писал 5-tv.ru, заслуженного деятеля искусств России, режиссера театра и кино, драматурга, поэта и театрального деятеля Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

