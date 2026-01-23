Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Ранее должность занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.

Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер театра и кино, драматург, поэт и театральный деятель Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Богомолов с 2019 года занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, где реализовал ряд знаковых постановок. С 2024 года — художественный руководитель Театра-сцены «Мельников». Эту деятельность Константин Богомолов совмещает с преподаванием, он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

Константин Богомолов снял такие кинокартины, как: «Содержанки», «Псих», «Хороший человек» и другие. За свою творческую жизнь режиссер поставил порядка 50 спектаклей. Многие его постановки можно увидеть в Москве. Многие годы работы Богомолова показывали на сцене в Санкт-Петербурге.

Ранее должность ректора Школы-студии МХАТ занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался на 65-м году жизни 14 января 2025 года. По имеющейся информации, причиной смерти Игоря Золотовицкого стало онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России».


