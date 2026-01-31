В Британии связали развитие Европы с восстановлением связей с Россией

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Существующие механизмы евроатлантической безопасности не дают странам континента пересмотреть приоритеты.

Какой единственный способ обеспечить Европе развитие

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

SC: Европа обеспечит себе процветание, только восстановив отношения с Россией

Европейские страны смогут вернуться к устойчивому развитию лишь при условии восстановления диалога и сотрудничества с Россией. Такое мнение 31 января высказал бывший британский дипломат Иэн Прауд в статье для издания Strategic Culture.

Он подчеркнул, что перспективы роста и благополучия Европы во многом связаны с Россией. По его оценке, существующие механизмы евроатлантической безопасности не дают странам континента возможности пересмотреть приоритеты.

«НАТО не может предоставить европейским странам возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону, или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы», — отметил Прауд.

Эксперт уверен, что переход к экономическому росту возможен только при восстановлении отношений с Москвой, поскольку это откроет доступ к более дешевым энергетическим ресурсам и простимулирует индустриализацию европейских экономик.

Кроме того, Прауд отметил, что Россия отказывается от продвигаемых в ЕС «либеральных» ценностей, к которым, по его словам, все больше европейцев также теряют интерес.

Как ранее писал 5-tv.ru, финский политик Армандо Мем назвал отказ Евросоюза от газа из России стратегической ошибкой. При этом США в последнее время сократили поставки СПГ в Европу, так как производители предпочли продавать добытые объемы в самих Штатах — это им оказалось выгоднее.

На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

