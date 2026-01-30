Своим продавать выгоднее: США сократят экспорт газа в Европу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Ресурс подорожал из-за неблагоприятных погодных условий.

Сколько газа США продадут Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Белянчев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США сократят экспорт газа в Европу из-за его подорожания

Падение экспорта американского природного газа в Европу связано с тем, что поставщики предпочли продавать добытые объемы в самих США. Оказалось, выгоднее реализовывать голубое топливо на внутреннем рынке, пишет EADaily.

У этого есть природное объяснение — на минувших выходных Штаты накрыл арктический шторм. Добыча газа в стране снизилась на 10% и цены на бирже Henry Hub выросли вдвое — до 264 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на природный газ привел к тому, что несколько инвесторов снизили объемы экспорта СПГ в Евросоюз.

Американские заводы СПГ, которые с прошлого года стали основными поставщиками в Европу, пытаются восстановиться после морозов — поставки газа на терминалы снизились с 500 кубометров до почти 300 миллионов кубометров в сутки.

Аналитики предполагают отмену до 15 партий энергоресурса, ранее рассчитанных на продажу Европе — до 1,5 миллиардов кубометров. Поставщики, которые сами покупают газ и сжижают его, не намерены терять прибыль из-за погодных условий.

Как ранее писал 5-tv.ru, финский политик Армандо Мем назвал Отказ Евросоюза (ЕС) от газа из России стратегической ошибкой. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
В Москве началось прощание с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым
14:16
Захарова: ВСУ усилили удары по мирному населению России после переговоров в ОАЭ
14:08
Мать задушила маленького сына в Амурской области
14:03
Шутки кончились: почему сотрудника можно уволить за смех на рабочем месте
13:59
Своим продавать выгоднее: США сократят экспорт газа в Европу
13:41
Визовые центры Канады в России с 28 января прекратили прием документов

Сейчас читают

Актер Андрей Бур каждый день общался с младшей дочерью, которая нашла его мертвым
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026