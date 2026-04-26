Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что глава евродипломатии Кая Каллас могла бы выиграть чемпионат по имитации поросячьего визга в Эстонии.

«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — сказала Захарова KP.RU, комментируя чемпионат по имитации поросячьего визга.

Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран. Позже она повторила этот тезис, добавив, что Россия совершила «нападения» на несколько десятков стран, включая государства Африки. Захарова отмечала, что такие заявления отражают уровень знаний Каллас школьной программы.

Ране Мария захарова заявила, что руководству стран — участников НАТО стоит изучить работы психоаналитика Зигмунда Фрейда, чтобы разобраться со своими «детскими фобиями». Дипломат обратила внимание на то, как США поставили себе в подчинение остальные страны альянса.

