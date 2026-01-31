В Бодайбо ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе, оставившей людей без тепла

Всего в городе без воды и отопления остались более 1300 человек в 141 доме, а также две школы.

Авария на водоводе в Иркутской области 31 января — новости

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Бодайбо ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе, люди остались без тепла в минус 40

В Бодайбо в Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня в домах, оставшихся без теплоснабжения из-за перемерзания водовода. Об этом 31 января сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Сегодня утром в администрации Бодайбинского городского поселения прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС локального характера, он касается территории домов, которые остались без отопления», — написал глава региона.

Кобзев уточнил, что к месту аварии уже направили оперативную группу областного правительства, которая будет координировать и контролировать устранение последствий происшествия. По его словам, аварийные службы вели отогрев магистрали на протяжении всей ночи, и восстановительные мероприятия продолжаются.

Всего в городе без воды и отопления остались более 1300 человек в 141 доме, а также две школы. При этом температура воздуха в Бодайбо ночью опускалась до 40 градусов ниже нуля.

Как ранее писал 5-tv.ru, Мурманск и Североморск 31 января оказались частично обесточены из-за повреждений на линиях электропередач. Неделю назад в регионе обрушились пять опор ЛЭП, энергоснабжение позднее восстановили.

