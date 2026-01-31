Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Дагестане отправили в СИЗО

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Он станется под стражей как минимум до 27 марта.

Фото, видео: пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан; 5-tv.ru

Суд в Дагестане избрал меру пресечения мужчине, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении сожительницы. Кадры из зала суда опубликовал 5-tv.ru.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщили, что подозреваемый останется под стражей до 27 марта.

Как сообщили правоохранители, 36-летняя жительница Дербентского района исчезла в ночь на 23 января. Известно, что женщина вышла из дома и не вернулась, после чего ее местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Спустя несколько дней сотрудники полиции обнаружили ее обгоревшие и расчлененные останки на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего сожителя погибшей Ражидина Яралиева. Следствие настаивало на его аресте. Городской суд принял доводы следствия и отправил мужчину под стражу на один месяц и 28 суток.

До этого также стало известно, что у задержанного криминальное прошлое. Его шесть раз привлекали к уголовной ответственности. В разные годы суды признавали виновным в кражах, мошенничестве, в том числе, связанном с хищением документов, а также в присвоении чужого имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности того, как житель Дагестана расчленил супругу и попытался скрыть следы преступления.

