Россиян начнут бесплатно обследовать для определения рисков раннего старения

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

Гражданам будет доступен ряд лабораторных исследований, если их биологический возраст превышает календарный.

Какие бесплатные обследования рисков раннего старения в РФ

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России одобрило ориентировочный перечень медобследований, которые будут проводиться бесплатно для выявления факторов раннего старения. Это стало известно из постановления, с которым ознакомились РИА Новости.

В документе указали, что граждане смогут пройти ряд лабораторных исследований при условии, что их биологический возраст превышает календарный минимум как минимум на пять лет. В этом случае назначат клинический анализ крови с определением СОЭ (Скорость оседания эритроцитов. — Прим. ред.), общий анализ мочи, а также биохимические исследования для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния.

Кроме того, в этом списке может оказаться анализ крови для контроля показателей обмена веществ и гормонального фона — инсулина, глюкозы, гликированного гемоглобина, а также тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.

К тому же в рамках программы будут оцениваться уровни кальция, фосфора и щелочной фосфатазы, что позволит выявлять риски заболеваний опорно-двигательной системы на раннем этапе.

Отдельный блок исследований направят на обнаружение возможных нарушений психоэмоционального состояния, метаболических сбоев, ожирения и начальных признаков снижения когнитивных функций.

Все обследования собираются проводить на базе центров медицины здорового долголетия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что наследственность определяет срок жизни на 50%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

16:44
В Одинцове простились с утонувшим в Турции пловцом Николаем Свечниковым
16:36
«Россети Северо-Запад» завершили работы по устранению аварии
16:30
Пирамиды возвели не люди? Теория, которая до сих пор будоражит мир
16:20
В древней римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на премьера Италии Мелони
16:16
Верховный суд РФ признал законным лишение прав за вождение после употребления катинонов
16:10
Летевший рейсом Москва-Дубай самолет экстренно сел в Сочи

Сейчас читают

На журналистов РЕН ТВ напали в Сантьяго
«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Разные ожидания: ученые назвали четыре типа личности пользователей ChatGPT

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026