Россиян начнут бесплатно обследовать для определения рисков раннего старения

Правительство России одобрило ориентировочный перечень медобследований, которые будут проводиться бесплатно для выявления факторов раннего старения. Это стало известно из постановления, с которым ознакомились РИА Новости.

В документе указали, что граждане смогут пройти ряд лабораторных исследований при условии, что их биологический возраст превышает календарный минимум как минимум на пять лет. В этом случае назначат клинический анализ крови с определением СОЭ (Скорость оседания эритроцитов. — Прим. ред.), общий анализ мочи, а также биохимические исследования для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния.

Кроме того, в этом списке может оказаться анализ крови для контроля показателей обмена веществ и гормонального фона — инсулина, глюкозы, гликированного гемоглобина, а также тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.

К тому же в рамках программы будут оцениваться уровни кальция, фосфора и щелочной фосфатазы, что позволит выявлять риски заболеваний опорно-двигательной системы на раннем этапе.

Отдельный блок исследований направят на обнаружение возможных нарушений психоэмоционального состояния, метаболических сбоев, ожирения и начальных признаков снижения когнитивных функций.

Все обследования собираются проводить на базе центров медицины здорового долголетия.

