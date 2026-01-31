В древней римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на премьера Италии Мелони

В древней римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Мелони

В ходе реставрации фрески в древней римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина один из ангелов стал внешне похож на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По данным газеты, этой работой занимался непрофессиональный реставратор, выполнивший работу на добровольной основе.

«До этого там был обычный херувим. Сегодня — это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога», — пишет Corriere della Sera.

Сам реставратор беседе с газетой La Repubblica заявил, что так вышло совершенно случайно и было сделано без злого умысла.

Фреска с изображением ангела в Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации. Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone

Поразительное сходство с итальянским политиком усмотрел даже Даниэле Микелетти — настоятель церкви, в которой находится фреска. Как отметил Микелетти, изображение ангелов с чертами лиц реальных людей — это довольно распространенная метафора душ, находящихся в чистилище.

При этом священник подчеркнул, что внешнее сходство херувима и итальянского политика не свидетельствует о причислении Мелони к лику святых или о ее пребывании в загробном мире.

